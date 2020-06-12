Происшествия

Под Одессой игры с оружием обернулись для подростка серьезными ранениями

В пятницу, 12 июня, в городе Татарбунары Одесской области госпитализирован 14-летний школьник с огнестрельными ранениями живота и руки. Напомним, ранее в Днепре получил тяжелые травмы 8-летний мальчик от взрыва неизвестного предмета, который он поднял на улице.

По предварительным данным, телесные повреждения он получил дома у своего друга, когда тот, воспользовавшись отсутствием взрослых, хвастал охотничьим ружьем. Оружие принадлежит родителям подростка.

«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа нашего территориального отделения», — сообщили в полиции.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии производства по статье «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», объявлено о подозрении полицейскому из Кривого Рога, который выстрелил и ранил два года назад подростка.



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