Взрыв в Днепре: врач рассказал о состоянии пострадавшего мальчика (видео)

Происшествия

За жизнь 8-летнего мальчика Вани, который пострадал при взрыве в Днепре на Красном Камне, борются три бригады медиков: хирургическая, травматологическая и нейрохирургическая. Общее состояние мальчика тяжелое, но стабильное. Его уже оперируют несколько часов.

Об этом сообщил начальник хирургической службы Сергей Инюшин, передает «Днепр Оперативный».

По словам врача, была повреждена селезенка, которая и вызвала кровотечение. Врачи его остановили и зашили живот. Сейчас хирурги работают над тем, чтобы сформировать культю. Кроме того, у ребенка серьезная черепно-мозговая травма, ранения мягких тканей.

Начальник хирургической службы отметил, что до приезда скорой, Ване был очень качественно наложен жгут. Мальчик потерял не так много крови.

Напомним, жгут ребенку наложил местный житель Сергей, который в это время находился на улице и услышал мощный взрыв и нечеловеческие крики. Для этого он использовал собачий поводок. Умение приобрел на уроках военной подготовки в школе. Когда приехала скорая, мальчик был в сознании. Он рассказал, что поднял небольшую черную трубочку. Сергей убежден, что это не снаряд времен Второй мировой войны.

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