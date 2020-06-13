Украина

"Открыто все": в Минздраве назвали четыре области, где украинцам можно безопасно отдохнуть в июне

В Украине на фоне пандемии коронавируса пока что безопасно отдыхать можно как минимум в четырех областях, где показатели заболеваемости соответствуют критериям, задекларированным правительством.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что в этих областях сейчас открыто все, и украинцы могут отправиться туда на отдых.

«Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированных правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую, и отдыхать в Украине», — сказал Ляшко.

Относительно остальных областей — в них, как известно, сейчас происходит превышение показателей относительно количества заболеваний коронавирусом, поэтому только региональные комиссии техногенной и экологической безопасности могут принимать решение о том, можно ли смягчать карантин или, наоборот, переходить на более жесткий режим.

Также в своем выступлении Ляшко напомнил, что с 15 июня открываются внешние авиаперелеты.

«Евросоюз говорит также, что с 1 июля откроет для нас свои границы для иностранных граждан третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологичных норм», — добавил главный санитарный врач.

Ранее сообщалось, что почти все страны Европейского союза прошли первую волну коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве, где эпидемиологические показатели не позволяют перейти к следующим этапам ослабления карантина, ограничительные меры могут лишь усилить. В частности, по словам мэра Виталия Кличко, часть ограничений, отмененных ранее, могут вернуть, если количество заболевших в течение семи дней на 100 тысяч населения достигнет 24 человек. На сегодняшний день инцидентность возросла до 16.

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