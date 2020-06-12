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В Киеве могут ужесточить карантин: в чем причина
В Киеве, где эпидемиологические показатели не позволяют перейти к следующим этапам ослабления карантина, ограничительные меры могут лишь усилить.
Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, часть ограничений, отмененных ранее, могут вернуть, если количество заболевших в течение семи дней на 100 тысяч населения достигнет 24 человек. На сегодняшний день инцидентность возросла до 16.
«Восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей: крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садиков и других учреждений, где существует большая вероятность заражения», — отметил Виталий Кличко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что если в критическом количестве областей — в десяти и более — будет гиперболический рост заболеваемости коронавирусом, это будет поводом для усиления карантинных мер.53
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