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Украина

В Киеве могут ужесточить карантин: в чем причина

13:10 12 июня 2020
Карантин

В Киеве, где эпидемиологические показатели не позволяют перейти к следующим этапам ослабления карантина, ограничительные меры могут лишь усилить.

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, часть ограничений, отмененных ранее, могут вернуть, если количество заболевших в течение семи дней на 100 тысяч населения достигнет 24 человек. На сегодняшний день инцидентность возросла до 16.

«Восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей: крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садиков и других учреждений, где существует большая вероятность заражения», — отметил Виталий Кличко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что если в критическом количестве областей — в десяти и более — будет гиперболический рост заболеваемости коронавирусом, это будет поводом для усиления карантинных мер.

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