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Шоу-бизнес

"50 оттенков серого" по-польски: эротический триллер "365 дней" стал самым просматриваемым на Netflix (видео)

3:21 13 июня 2020
365 дней

У наделавшего много шума голливудского фильма «Пятьдесят оттенков серого» появился серьезный конкурент — картина польского режиссера Барбары Бяловас «365 дней». Всего за два дня после появления 7 июня на стриминговом сервисе Netflix эта эротическая драма стала рекордсменом по просмотрам.

Об этом пишет IndieWire.

Картина, в основу которой лег эротический роман писательницы Бланки Липински, стала настоящим хитом на своей родине в Польше после февральской премьеры.

Главные роли в фильме исполнили 28-летняя польская актриса Анна Мария Сиклуцка и 29-летний итальянский актер Мишель Морроне.

Сюжет достаточно банален: молодая полячка Лаура приезжает в Италию вместе с друзьями и бойфрендом, отношениям с которым она пытается дать новую жизнь. Здесь она встречает члена сицилийской мафии Массимо, который становится настолько одержим девушкой, что похищает ее и держит в заключении. Мужчина дает Лауре 365 дней, чтобы она влюбилась в него, если же этого не произойдет, тогда он позволит девушке вернуться в родную Польшу, где она была так несчастна в личной жизни.

Большое количество сексуальных сцен в картине вызвало такое любопытство у публики, что в TikTok даже запустили челлендж, в котором под хештегом #365Days пользователям предлагается постить видео о том, как они смотрят этот фильм и реагируют на секс-сцены. Такая активность в популярной социальной сети во многом способствовала популярности фильма.

Самой обсуждаемой сексуальной сценой в картине стал четырехминутный эпизод на борту яхты, который включает в себя сцены орального секса и секс в различных позах.

За несколько дней ролики с хештегом #365days в общей сложности набрали более 214 миллионов просмотров. В связи с этим резкую популярность в соцсети приобрела песня «Savage» рэперши Megan Thee Stallion. Оказалось, что именно на нее зрители чаще всего накладывают такие видео.

Но не все поспешили записаться в поклонники фильма: картину уже раскритиковали, и не из-за большого количества откровенных сцен — фильм обвинили в романтизации стокгольмского синдрома и токсичных отношений в принципе. Многие считают, что любовные истории, в основе которых лежит похищение и принуждение к сексу, не могут быть оправданны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что популярный американский журнал Esquire представил 15 мая список 40 самых сексуальных художественных фильмов в истории мирового кинематографа. Издание подчеркивает, что речь не идет об эротических лентах. Это фильмы, снятые в разные годы в разных странах и в разных жанрах — от артхауса до психологических драм, от комедий до триллеров. Их объединяет только одно — сексуальное напряжение, которое удалось создать авторам в кадре.

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