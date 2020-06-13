Мир

Не спорная территория: США припомнили Путину его слова об украинском Крыме

Готовящийся к захвату части Херсонской области президент РФ Владимир Путин часто противоречит сам себе, называя оккупированный Крым частью России, ведь еще несколько лет назад он признавал полуостров украинской территорией.

Об этом заявил посол Соединенных штатов в ОБСЕ Джеймс Гилмор, говорится на сайте представительства.

«В 2008 году сам президент Путин сказал, что „Крым не является спорной территорией … Россия давно признала границы сегодняшней Украины“. Это было сказано в 2008 году», — отмечает посол.

Поэтому, считает высокопоставленный американский чиновник, в соответствии с Хельсинкским заключительным актом Россия обязана придерживаться принципа, согласно которому границы не могут быть изменены силой.

Он также подчеркнул, что Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против ее оккупации, а также освободить всех политзаключенных.

Напомним, что ранее Джеймс Гилмор озвучил позицию своей страны относительно того, что конфликт на востоке Украины не является «внутренним». Он напомним, что украинцы боролись за свою свободу на центральной площади Киева в самые трудные зимние месяцы 2013 и 2014 годов, требуя подотчетного правительства. Стремясь подорвать приверженность Украины демократическим ценностям и путь страны к большей интеграции с Европой, российские власти инициировали этот конфликт — в попытке вернуть Украину под влияние Кремля.

Также он отметил, что если бы Кремль прекратил такое поведение, он «нашел бы руку дружбы почти везде». Вместо этого российское правительство ведет свою страну по пути, на котором у нее нет друзей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Министерство обороны США назвало «критически важным» партнерство с Украиной в оборонной сфере в процессе стратегического противостояния Соединенных Штатов с Россией. При этом были конкретизированы направления военной помощи нашей стране на текущий финансовый год.

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