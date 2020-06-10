Путин готовится к захвату части Херсонской области: задачи поставлены, сроки определены

Украина

Нехватка воды для предприятий оккупированного Крыма и военных баз, которыми Россия напичкала полуостров, может привести к тому, что российская армия начнет вторжение в Херсонскую область Украины. Ранее о возможных атаках россиян ради доступа к Северо-Крымскому каналу предупреждал президент американского фонда «Джеймстаун» Глен Говард.

О возможном нападении Кремля в интервью изданию «ГОРДОН» заявил юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

По его словам, до парада, назначенного президентом Путиным на 24 июня, в Крыму готовятся выполнить задачу по расчистке Северо-Крымского канала.

Бабин напомнил, что ФСБ России уже официально обнародовала информацию о якобы предупрежденном теракте в Симферополе. Российские спецслужбы заявили, что люди, планировавшие взрыв, якобы связаны с Украиной. Это может служить формальным поводом для развязывания войны.

«Чтобы получить воду, Россия захватит то место, откуда вода поступает в Крым. Для этого ведется техническая, политическая, военная подготовка», — отметил юрист, добавив, что провокация с терактом сыграет в этом не последнюю роль.

«Все указывает на то, что готовится вторжение и оккупация. Российская Федерация знает, что сопротивления со стороны Украины не будет. Потому что мы смотрим в глаза Путину и видим там мир. Россия знает, что украинская власть деморализована, не готова к решительным действиям, следовательно, сопротивления не будет. Сегодня для России открыто окно возможностей, и она, скорее всего, им воспользуется. Если, конечно, не случится что-то чрезвычайное», — отметил Бабин.

Напомним, по прогнозам, спровоцировать вторжение российских сил может засушливое лето и исчерпание запасов пресной воды в Крыму. Некоторые водохранилища на территории полуострова уже почти полностью пересохли. Критическим периодом станет июль-август 2020 года.

По информации командующего Объединенных сил Сергея Наева, Украина усилила охрану критически важных объектов на админгранице с Крымом, помня о возможности вторжения российских сил.

899

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter