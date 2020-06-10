- 19:51 Люстрированного начальника Управления ГСЧС в Закарпатской области восстановили в должности
- 19:34 Дело о сбитом МН17: прокуратура Нидерландов заявила о наличии свидетеля, видевшего запуск ракеты
- 19:31 Когда отступит жара: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
- 19:28 Праздник Тела и Крови Христовых: как католики отмечают торжество
- 19:21 Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились: первые фото
- 19:08 Путин готовится к захвату части Херсонской области: задачи поставлены, сроки определены
- 18:26 "Большинство решительно соглашались на штраф": в сети показали жуткие условия "обсервации" на Луганщине
- 18:17 Стартовал новый проект об усыновлении «Рідні» в эфире «24 канала»
- 18:12 Ефремов пытался покончить с собой, но не помнит об этом, — росСМИ
- 17:51 Известная сеть пиццерий "Челентано" закрывает все рестораны в Киеве: в чем причина
- 17:48 Вооруженные силы получили 5 тысяч индивидуальных экспресс-тестов на COVID-19 от Фонда Губского
- 17:32 ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе
Путин готовится к захвату части Херсонской области: задачи поставлены, сроки определены
Нехватка воды для предприятий оккупированного Крыма и военных баз, которыми Россия напичкала полуостров, может привести к тому, что российская армия начнет вторжение в Херсонскую область Украины. Ранее о возможных атаках россиян ради доступа к Северо-Крымскому каналу предупреждал президент американского фонда «Джеймстаун» Глен Говард.
О возможном нападении Кремля в интервью изданию «ГОРДОН» заявил юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.
По его словам, до парада, назначенного президентом Путиным на 24 июня, в Крыму готовятся выполнить задачу по расчистке Северо-Крымского канала.
Бабин напомнил, что ФСБ России уже официально обнародовала информацию о якобы предупрежденном теракте в Симферополе. Российские спецслужбы заявили, что люди, планировавшие взрыв, якобы связаны с Украиной. Это может служить формальным поводом для развязывания войны.
«Чтобы получить воду, Россия захватит то место, откуда вода поступает в Крым. Для этого ведется техническая, политическая, военная подготовка», — отметил юрист, добавив, что провокация с терактом сыграет в этом не последнюю роль.
«Все указывает на то, что готовится вторжение и оккупация. Российская Федерация знает, что сопротивления со стороны Украины не будет. Потому что мы смотрим в глаза Путину и видим там мир. Россия знает, что украинская власть деморализована, не готова к решительным действиям, следовательно, сопротивления не будет. Сегодня для России открыто окно возможностей, и она, скорее всего, им воспользуется. Если, конечно, не случится что-то чрезвычайное», — отметил Бабин.
Напомним, по прогнозам, спровоцировать вторжение российских сил может засушливое лето и исчерпание запасов пресной воды в Крыму. Некоторые водохранилища на территории полуострова уже почти полностью пересохли. Критическим периодом станет июль-август 2020 года.
По информации командующего Объединенных сил Сергея Наева, Украина усилила охрану критически важных объектов на админгранице с Крымом, помня о возможности вторжения российских сил.899
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.