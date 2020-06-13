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Могут в нечистоты головой окунуть: российский подполковник предвосхитил будущее Ефремова на зоне
Судьба известного российского актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве и попросившего прощения у семьи погибшего Сергея Захарова, волнует очень многих россиян.
Поэтому издание «Вечерняя Москва» обратилось к подполковнику в запасе ФСИН Игорю Шутко с просьбой рассказать о возможных перспективах актера на тот случай, если он попадет в тюрьму.
По мнению Шутко, Ефремов будет отбывать наказание в колонии-поселении или в лагере общего режима. В первом случае актер сможет снимать квартиру и работать в колонии.
«Ефремов вряд ли будет тяжело „пахать“, например, лес валить он не пойдет — старый. Заставлять не будут», — рассказал военный. Однако он подчеркнул, что разрешение на это надо заслужить перед администрацией.
При этом эпизод о незаконном обороте наркотиков достаточно существенный, отметил Шутко. Поэтому не исключено, что Ефремов может быть приговорен к строгому режиму и отправиться отбывать наказание в соответствующее место, где быт организован гораздо жестче.
«Если начнет себя с людьми вести неправильно, „сотоварищи“ могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится. Там разговоры не очень длинные», — пояснил подполковник.
Однако в случае адекватного поведения актеру ничего не грозит, заверил Шутко. К тому же, в местах лишения свободы известным людям уделяется много внимания. По его словам, все сотрудники будут следить, чтобы Ефремова не обидели.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.95
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