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Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы: первые видео с места происшествия
Известный российский актер Михаил Ефремов, чья 19-летняя дочь Анна-Мария шокировала публику откровенным признанием, попал в ДТП на Смоленской площади Москвы.
Об этом передает Telegram-канал 112.
Актер находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee и якобы развернулся с нарушением правил, после чего и врезался в фургон. Водителя фургона зажало в машине, он серьёзно пострадал.
По словам свидетелей, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, и сразу после ДТП сказал: ««Вроде живой… Точно никто не умер?»
Сейчас врачи оказывают участникам аварии медпомощь, на месте работает полиция.
Сам актер находится в машине полиции и даёт объяснения.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другой, намного более серьезной аварии: на Житомирщине насмерть разбились трое взрослых и младенец.246
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