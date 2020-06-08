26.51 / 26.67 29.66 / 30.02
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы: первые видео с места происшествия

23:20 8 июня 2020
Ефремов Михаил

Известный российский актер Михаил Ефремов, чья 19-летняя дочь Анна-Мария шокировала публику откровенным признанием, попал в ДТП на Смоленской площади Москвы.

 

Об этом передает Telegram-канал 112.

Актер находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee и якобы развернулся с нарушением правил, после чего и врезался в фургон. Водителя фургона зажало в машине, он серьёзно пострадал.

 

 

По словам свидетелей, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, и сразу после ДТП сказал: ««Вроде живой… Точно никто не умер?»

Сейчас врачи оказывают участникам аварии медпомощь, на месте работает полиция.

Сам актер находится в машине полиции и даёт объяснения.

 

Подробности происшествия уточняются.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой, намного более серьезной аварии: на Житомирщине насмерть разбились трое взрослых и младенец.

246

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ефремов Михаил

Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы: первые видео с места происшествия

Виталий Панич

«Иди куда хочешь»: за сутки до смерти ветерана АТО Панича выгнали из больницы

военный

Добирался домой на попутке: в Киеве исчез участник боевых действий

бук

CША отказались предоставить спутниковый снимок запуска ракеты по Boeing MH17: названа причина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер