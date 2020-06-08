Мир

Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы: первые видео с места происшествия

Известный российский актер Михаил Ефремов, чья 19-летняя дочь Анна-Мария шокировала публику откровенным признанием, попал в ДТП на Смоленской площади Москвы.

Об этом передает Telegram-канал 112.

Актер находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee и якобы развернулся с нарушением правил, после чего и врезался в фургон. Водителя фургона зажало в машине, он серьёзно пострадал.

По словам свидетелей, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, и сразу после ДТП сказал: ««Вроде живой… Точно никто не умер?»

Сейчас врачи оказывают участникам аварии медпомощь, на месте работает полиция.

Сам актер находится в машине полиции и даёт объяснения.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой, намного более серьезной аварии: на Житомирщине насмерть разбились трое взрослых и младенец.

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