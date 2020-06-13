"Лободадзе": стала известна "настоящая" фамилия популярной украинской певицы

Шоу-бизнес

Яркая певица, солистка группы «А-Студио» Кети Топурия, которая якобы является дочерью «вора в законе» Андро Санодзе (Топурия), близкого к группировке расстрелянного в Москве Деда Хасана, решила «расширить ряды грузин» в российском шоу-бизнесе и заявила о том, том, что фамилия украинской певицы Светланы Лободы на самом деле — «Лободадзе».

Для этого солистка «А-Студио» сняла короткую Stories, в которой поделилась новостью о том, что ее подруга выпустила новый фильтр для Instagram, и обмолвилась, что настоящая фамилия исполнительницы — «Лободадзе»

«Наша подружка Светлана Лободадзе, это ее настоящая фамилия, кто не знает, выпустила новый фильтр, посмотрите», — рассказала Топурия

Очевидно, Кети решила воспользоваться тем фактом, что Светлана неоднократно высказывалась по поводу своего имени, подмечая, что не очень любит его, так как оно в полной мере отражает суть ее бойкого и заводного характера.

Но в то же время фамилией же артистка гордится, поэтому и выбрала ее в качестве основного псевдонима.

Но неужели теперь Светлана решила в угоду криминальным авторитетам поменять и свою украинскую фамилию?

Сомнения начали возникать после того, как Лобода репостнула себе видео Топурии — тем самым, очевидно, одобряя ее версию.

Но в то же время мнения подписчиков Топурии разделились: одни допускают, что Лобода может носить «не вполне славянскую» фамилию, другие же уверены, что артиста просто-напросто пошутила, так как фамилия звучит по-дурацки.

«Очевидно же, что Топурия шутку забросила», «Звучит ерундово», «Учитывая внешность Светланы, вполне может быть и Лободадзе», «И раньше было понятно, что не вполне славянка», — иронизируют они.

Вероятно, дать ответ на вопрос сможет только сама Светлана — если посчитает, что «шутка» слишком затянулась.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Светлану Лободу подали в суд в России из-за «распространения гей-пропаганды».

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter