Шоу-бизнес

В России подали в суд на Светлану Лободу

На украинскую певицу Светлану Лободу, которая недавно задумалась о рождении третьего ребенка, подали в суд в России.

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник, обвиняют Лободу в распространении гей-пропаганды.

Истца возмутил клип Лободы «Суперстар» 2018 года, а именно — ее поцелуй с девушкой, которая перед этим застала своего парня за поцелуями с мужчиной.

Гражданин РФ требует уничтожить ролик и 2 миллиона рублей за моральный ущерб. Правда, пока иск оставлен без движения, так как в суде считают, что признаков пропаганды в клипе нет.

Напомним, ранее дочь российского актера Михаила Ефремова 19-летняя Анна-Мария разозлила россиян своим признанием. Девушка заявила, что она хочет сменить пол и жениться на своей возлюбленной

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