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На суде над Стерненко заметили полицейского с символикой боевиков Донбасса: сеть в гневе

8:10 13 июня 2020
Стычки под зданием суда

У стен Шевченковского районного суда в Киеве, где накануне избирали меру пресечения активисту Сергею Стерненко, заметили полицейского с символикой так называемой «3 отдельной мотострелковой бригады 1 артиллерийского корпуса (ДНР)».

Фото в сети опубликовал спикер разведывательного сообщества InfoNapalm, член совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Михаил Макарук.

Он призвал руководство МВД и Национальной полиции немедленно привлечь силовика к ответственности за сотрудничество с террористами.

«Уважаемые Арсен Аваков (Arsen Avakov), Артем Шевченко (Artem Shevchenko), Зорян Шкиряк — в рядах нацпола был зафиксирован поддонок», — написал Макарук.

В комментариях пользователи согласились с идентификацией символики, а часть из них отметили, что подобные балаклавы видели на силовиках не впервые.

«Такие же в Днепре месяц назад ветеранов разгоняли», — припомнил Сергей Мищенко.

«Тут по-другому надо ставить вопрос: почему украинские суды охраняет российская полиция», — возмутилась Елена Сыринская.

Напомним, на фоне протестов суд перенес заседание по избранию меры пресечения Стерненко на 10:00 15 июня.

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