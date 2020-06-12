Стерненко проведет выходные дома — суд перенесли

Происшествия

Шевченковский районный суд закрыл заседание об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко и продолжит слушания в понедельник. Об этом сообщает РБК-Украина.

15 июня суд начнет заслушивать стороны в 10:00.

Во время заседания защитники Стерненко несколько раз заявляли об отводе следственного судьи и прокурора, однако получили отказ. Cторона обвинения настаивает на домашнем аресте для активиста, тогда как 200 человек заявили о готовности взять его на поруки.

Напомним, в 2018 году на Стерненко напали с ножом, пострадавший тоже применил силу. Один из напавших скончался. После назначения генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Стерненко в любом случае будет подозреваемым и разница только в статье.

Как сообщали «ФАКТЫ», заседание суда проходило на фоне стычек между правоохранителями и активистами. В одной из них пострадал бывший узник Кремля Владимир Балух.

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