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Происшествия

Под зданием суда, где решают судьбу Стерненко, начались беспорядки (фото)

15:52 12 июня 2020
стерненко

Под зданием Шевченковского районного суда в Киеве, где решается судьба Сергея Стерненко, начались беспорядки. Люди пытаются проникнуть в зал заседаний, охрана никого не пускает. Пришедшие с криками «Позор» пытались прорвать усиленный кордон, но безуспешно.

стерненко

Около входных дверей в здание неизвестные бросили дымовую шашку.

шашка

Активисту Стерненко, бывшего лидеру «Правого сектора», объявили подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Есть вероятность, что на заседании суда Стерненко могут взять под стражу. Защита будет просить домашнего ареста для активиста.

Дело Стерненко касается событий 2018 года, когда на активиста напали с ножом, и пострадавший тоже применил силу в ответ. Один из напавших скончался.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Стерненко в любом случае будет подозреваемым и разница только в статье.

Фото Киев Оперативный/Facebook

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