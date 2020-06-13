Контрразведка Чехии закрыла "российское дело" с рицином

Мир

В пятницу, 12 июня, Cлужба безопасности и информации Чехии (СБИ) заявила о закрытии дела, связанного с угрозами местным политикам — главе администрации 6-го района Праги Ондржею Коларжу и мэру чешской столицы Зденеку Гржибе. Как уже сообщали «ФАКТЫ», чешская контрразведка полагала, что на них может быть совершено покушение с использованием рицина, смертельно опасного яда.

Пресс-служба СБИ распространила официальное разъяснение по данному громкому делу, вызвавшему крупный дипломатический скандал между Чехией и Россией. В документе говорится, что поводом для проведенного расследования послужили действия одного из сотрудников российского посольства в Праге. Этот человек направил СБИ анонимное электронное письмо с целью «нанести серьезный вред своему коллеге».

Информация, содержащаяся в послании, была оперативно проверена и в основном подтвердилась. Однако произошла утечка, и информация попала в чешские СМИ, что значительно затруднило расследование. Публикация сведений о предполагаемом прибытии в Прагу «человека с рицином» в значительной степени поставила под угрозу работу СБИ. Несмотря на это, контрразведка поставила точку в деле, выяснив, «что произошло в посольстве России, кто стоял за анонимным посланием и какую цель преследовал».

На основании выводов СБИ премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петржичек «приняли решение выслать двух сотрудников российского посольства». Сначала этим дипломатам была предоставлена возможность «спокойно и тихо» покинуть Чехию, но они ей не воспользовались. Тогда «оба лица были признаны персонами нон грата и покинули Чешскую Республику 7 июня», — сообщает СБИ.

Скандальная история началась с того, что 26 апреля чешский еженедельник Respekt 26 опубликовал материал, в котором утверждалось, что в международный аэропорт Вацлава Гавела в Праге прибыл «сотрудник российской спецслужбы» с дипломатическим паспортом на имя гражданина России. Статус дипломата позволил ему пройти контроль без проверки багажа. В аэропорту его ждал автомобиль российского дипкорпуса. Машина доставила прибывшего в посольство РФ в столице Чехии. Источники Respekt утверждали, что в багаже россиянина находился рицин.

Затем сразу несколько чешских изданий сообщили, что главе администрации 6-го района Праги Ондржею Коларжу и мэр столицы Зденеку Гржибу была предоставлена специальная полицейская защита. Существовала угроза покушения на жизнь этих политиков, поскольку они разгневали Кремль.

Коларж отдал распоряжение о демонтаже памятника советском маршалу Ивану Коневу, а Гржиб активно поддержал переименование площади Pod kaštany (Под каштанами) в честь Бориса Немцова. На площади располагалось посольство России в Праге. Кремлю явно не понравилось, что дипломатическая миссия будет теперь находиться в месте, носящем имя известного оппозиционера, убитого в Москве.

МИД России утверждал, что вся эта история с рицином является фейком. Москва настаивала на том, что ни один российский дипломат не прилетал в Прагу, начиная с середины марта.

Однако глава МИД Чехии Петржичек подтвердил приезд дипломата. При этом он отказался комментировать, обнаружили у этого человека рицин или нет.

Высылка двух российских дипломатов вызвала новый взрыв негодования в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает этот шаг как «недружественный, неприличный поступок». «Будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, но и будет учтено в дальнейшем выстраивании отношений», — пригрозила Захарова.

После этого посольство РФ в Чехии распространило следующее заявление: «Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения… Мы глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога».

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Следует напомнить, что Москва отрицала и продолжает отрицать свою причастность к другим подобным громким историям, например, убийству Александра Литвиненко в Лондоне с помощью радиоактивного полония, или отравлениям «новичком» в Солсбери, а также покушению на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.

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