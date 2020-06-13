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Ураган устроил погром на знаменитом Лычаковском кладбище Львова: повреждены десятки памятников (фото)
Ураганный ветер, который пронесся во Львове 11 июня, повредил десятки памятников на знаменитом Лычаковском кладбище. Соответствующие фото опубликовало местное издание Гал-інфо.
По словам директора коммунального предприятия «Музей «Личаковское кладбище» Михаила Нагая, разбор завалов на территории может растянуться на неделю, после чего можно будет назвать и объем убытков.
«Мы обследовали территорию, составляем сводный акт, ведь некоторые элементы еще находятся под деревьями. Ураган свалил 10 полноценных деревьев, 20 разломил пополам, также по территории разбросано около 100 массивных, средних и мелких веток», — рассказал Нагай журналистам.
По его словам, предварительно можно говорить о повреждении пяти ценных скульптур, находящихся в старой части кладбища.
Памятники начала ХІХ столетия для восстановления планируется включить в программу украинско-польского сотрудничества, а остальные музей будет реставрировать собственными силами.
Тем временем в ГСЧС сообщили, что в результате осложнения погодных условий в Украине 12 июня были обесточены 80 населенных пунктов в семи областях Украины.
Напомним, только в Днепре сильный ветер оборвал 14 линий электротранспорта и 12 линий электроснабжения, а за 15 минут в городе выпала полуторамесячная норма осадков.82
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Ураган устроил погром на знаменитом Лычаковском кладбище Львова: повреждены десятки памятников (фото)
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