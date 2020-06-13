26.58 / 26.80 29.76 / 30.21
Киев: +21
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве число заболевших коронавирусом приближается к 4 тысячам: обнародованы новые данные

9:51 13 июня 2020
В Киеве число заболевших коронавирусом приближается к 4 тысячам: обнародованы новые данные

В Киеве растет количество инфицированных коронавирусом горожан — за минувшие сутки, 12 июня, COVID-19 диагностировали еще у 72 киевлян. Об этом в соцсети сообщил мэр Виталий Кличко. Напомним, накануне в столице произошла вспышка заболевания в детском саду.

Два человека скончались.

Среди новых заболевших — 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет (из них двое медиков), 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и 10-летний мальчик. Наибольшее количество случаев заболевания подтверждено в Оболонском районе — 16. Также новые пациенты появились в Днепровском (9) и Голосеевском (8) районах.

В больницы за сутки госпитализировали 21 пациента, остальные находятся на самоизоляции. Выздоровели 32 человека.

Напомним, в Украине по данным на 09:00 13 июня подтверждены 30 506 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 880 случаев с летальным исходом и 13 976 случаев выздоровления пациентов.

197

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Ураган устроил погром на знаменитом Лычаковском кладбище Львова: повреждены десятки памятников (фото)

Ураган устроил погром на знаменитом Лычаковском кладбище Львова: повреждены десятки памятников (фото)

Тени для век

Хотел видеть мучения жены-изменщицы: физик-ядерщик убил супругу с помощью урана

Стычки под зданием суда

На суде над Стерненко заметили полицейского с символикой боевиков Донбасса: сеть в гневе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер