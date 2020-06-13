В Киеве число заболевших коронавирусом приближается к 4 тысячам: обнародованы новые данные

Украина

В Киеве растет количество инфицированных коронавирусом горожан — за минувшие сутки, 12 июня, COVID-19 диагностировали еще у 72 киевлян. Об этом в соцсети сообщил мэр Виталий Кличко. Напомним, накануне в столице произошла вспышка заболевания в детском саду.

Два человека скончались.

Среди новых заболевших — 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет (из них двое медиков), 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и 10-летний мальчик. Наибольшее количество случаев заболевания подтверждено в Оболонском районе — 16. Также новые пациенты появились в Днепровском (9) и Голосеевском (8) районах.

В больницы за сутки госпитализировали 21 пациента, остальные находятся на самоизоляции. Выздоровели 32 человека.

Напомним, в Украине по данным на 09:00 13 июня подтверждены 30 506 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 880 случаев с летальным исходом и 13 976 случаев выздоровления пациентов.

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