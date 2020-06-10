26.53 / 26.75 29.75 / 30.24
Киев: +28
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Детсад в Киеве закрыли на карантин из-за коронавируса: Кличко раскрыл детали

13:09 10 июня 2020
Детсад

Киевский детсад № 668 закрыли на карантин, еще два садика в Шевченковском районе не будут открывать из-за вспышки COVID-19 среди их персонала. Ранее в столице коронавирус обнаружили у пятимесячного ребенка.

Как заявил на онлайн-брифинге городской голова Киева Виталий Кличко, в столице уже открылись 500 садиков, которые посещают 19 500 детей. Это примерно третья часть от численности воспитанников до карантина.

«Сообщу, что в садике № 668 в Соломенском районе обнаружили помощницу воспитателя (няню) одной из групп садика, которая контактировала с больным коронавирусом. Тест у работницы сада — отрицательный. Но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам детского сада и детям (с согласия родителей) тоже сделают тесты на коронавирус. Детсад город закрыл на карантин», — сказал Кличко.

Кроме того, мэр сообщил, что Киев не откроет два садика в Шевченковском районе.

«В результате проверки персонала в одном из садов обнаружили 14 инфицированных работников. Во втором — одного. Эти сады не работали и пока работать не будут! Мы не можем рисковать здоровьем детей», — сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что под Киевом в детсаду произошла вспышка коронавируса.

148

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кадр из сериала «Дальнобойщики» с Владиславом Галкиным

Не только Ефремов: пять звезд, которых сгубил алкоголь (фото)

КПВВ на Донбассе

Отказываются пропускать людей: боевики сорвали открытие КПВВ на Донбассе

Канал через Перекопский перешеек

Нам нужен остров Крым? Вице-адмирал оценил перспективу строительства канала через Перекопский перешеек

Улоф Пальме

Спустя 34 года в Швеции установили, кто убил премьер-министра Улофа Пальме

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер