Детсад в Киеве закрыли на карантин из-за коронавируса: Кличко раскрыл детали

Здоровье и медицина

Киевский детсад № 668 закрыли на карантин, еще два садика в Шевченковском районе не будут открывать из-за вспышки COVID-19 среди их персонала. Ранее в столице коронавирус обнаружили у пятимесячного ребенка.

Как заявил на онлайн-брифинге городской голова Киева Виталий Кличко, в столице уже открылись 500 садиков, которые посещают 19 500 детей. Это примерно третья часть от численности воспитанников до карантина.

«Сообщу, что в садике № 668 в Соломенском районе обнаружили помощницу воспитателя (няню) одной из групп садика, которая контактировала с больным коронавирусом. Тест у работницы сада — отрицательный. Но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам детского сада и детям (с согласия родителей) тоже сделают тесты на коронавирус. Детсад город закрыл на карантин», — сказал Кличко.

Кроме того, мэр сообщил, что Киев не откроет два садика в Шевченковском районе.

«В результате проверки персонала в одном из садов обнаружили 14 инфицированных работников. Во втором — одного. Эти сады не работали и пока работать не будут! Мы не можем рисковать здоровьем детей», — сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что под Киевом в детсаду произошла вспышка коронавируса.

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