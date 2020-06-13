В Украине назвали единственного боксера, способного победить Усика в супертяжах

Спорт

Пандемия коронавируса в мире внесла свои коррективы в график спортивных состязаний в целом (к примеру, футбольный Евро-2020 перенесен на 2021 год) и боксерских поединков, в частности. Но спортсмены постепенно возвращаются к тренировкам, и скоро, надеемся, мы снова увидим большой бокс.

О том, какие шансы непобедимого чемпиона мира Александра Усика (17 побед, 13 из них нокаутом) в супертяжелой весовой категории, «ФАКТАМ» рассказал авторитетный эксперт, президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов.

«Положа руку на сердце, я скажу, что Усик может проиграть в супертяжелом весе только одному боксеру — Тайсону Фьюри. Со всеми остальными ему по силам разобраться и переиграть в техническом плане. Саша — талантливый боксер, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира, первым в истории завоевавший трофей Мохаммеда Али. По своей технике, тактике, передвижению на ногах, работе передней рукой он соответствует уровню боксера высочайшего класса. Фьюри же — боксер, который может победить Усика из-за своей непредсказуемости. Британец выходит на ринг и не знает, что сделает в следующую секунду. Тайсон — очень неудобный соперник для любого боксера», — рассказал Михаил Завьялов.

Также Михаил Михайлович высказал свое мнение о том, скажется ли набор массы на сильных качествах Усика.

«Этот вопрос надо адресовать тренерскому штабу. Не думаю, что он будет набирать 20 кг — не в сумо же уходит… Он будет переигрывать своих соперников за счет скорости, техники, ума, а не благодаря массе. Саша — разумный боксер, сам себе тренер и, думаю, будет подходить к поединкам в оптимальных кондициях. Дай Бог, чтобы они проходили, а то сейчас такая напряженная обстановка в мире, что что-либо прогнозировать сложно», — отметил эксперт.

Полный текст интервью с Михаилом Завьяловым читайте в «ФАКТАХ» по этой ссылке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Гвоздик, объявивший о завершении карьеры, еще может вернуться в ринг.

Фото Getty Images

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