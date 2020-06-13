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Украина

В Украине новый коронавирусный антирекорд: приняты важные решения (видео)

10:54 13 июня 2020
Новый коронавирусный антирекорд в Украине: приняты важные решения

В Украине 12 июня коронавирусную инфекцию подтвердили у 763 пациентов, из них 124 медработника, заболевших детей нет. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, констатировав установление нового антирекорда заболеваемости.

Лидерами по распространению заболевания остаются Львовская (+132 новых случая), Закарпатская области (+77 случаев) и Киев (+72 случая).

По словам министра, на 13 июня назначено заседание всеукраинской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, которая должна дать соответствующие рекомендации региональным комиссиям.

На данный момент решено отменить пробное ВНО (должно было состояться 15 и 17 июня), а также отсрочить открытие кинотеатров.

Одновременно правительство отказалось от обязательной обсервации прибывающих из-за рубежа и с территории ОРДЛО. Тем не менее иностранцам въезд будет позволен при наличии у них полиса страхования расходов на лечение.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обнародовал неутешительную столичную статистику по выявлению коронавируса.

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