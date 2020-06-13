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Иран просит, чтобы расшифровку "черных" ящиков сбитого украинского "Боинга" сделала Франция
Иран хочет, чтобы расшифровку «черных ящиков» сбитого под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины» провели специалисты французского агентства по расследованию авиационных происшествий BEA. Об этом посол Ирана в авиационном агентстве ООН Фархад Парвареш заявил в комментарии Reuters.
«Иранский AAIB недавно обратился к BEA с просьбой о том, чтобы Иран доставил записывающие устройства в помещения BEA во Франции, чтобы их можно было расшифровать в присутствии представителей других вовлеченных стран и ICAO, если BEA сможет это сделать», — сказал иранский дипломат.
Ранее Reuters сообщило, что Иран передаст в Париж «черные ящики» со сбитого украинского самолета после получения согласия на это от стран, участвующих в расследовании.
Тем не менее Украина хочет получить доступ к «ящикам» прежде, чем они будут переданы для экспертизы во Францию.
Самолет Boeing-737, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), потерпел крушение в окрестностях Тегерана около 4 часов утра 8 января. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 11 января Иран признал, что самолет был «непреднамеренно» сбит ракетой. Ее выпустили так называемые «Стражи исламской революции».
Напомним, заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд ранее заявил, что расследование катастрофы украинского самолета Boeing-737 в Иране почти завершено, а «черные ящики» самолета якобы не содержат ценной для следствия информации.44
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