Россия не сможет захватить даже часть Украины: в США оценили потенциал армии РФ

Украина

В США констатировали, что способность современной российской армии «проектировать силу» за границу своей страны значительно сократился по сравнению с концом 1980-х. По данным американского аналитического центра RAND, в настоящее время т. н. «экспедиционный» потенциал российской армии составляет только 30% от потенциала, который был у СССР, а потенциал Сухопутных войск — и вовсе 20%.

Так, количество самолетов российской транспортной военной авиации сократилось в пять раз — с 500 до 100 единиц, количество десантных кораблей — с 80 до 20, а количество танков, которые они могут транспортировать — с 603 до 203.

Тем не менее недооценивать опасность нельзя — аналитики RAND указывают на высокий мобильный потенциал именно Южного и Западного военных округов РФ, в «зоне ответственности» которых находится Украина. Кроме того, Россия продолжает активно развивать свою военную инфраструктуру именно на границе с Украиной — если в начале февраля 2014 года там находилось 75−80 батальонов, то теперь там на постоянной основе дислоцируются 20-я и 8-я общевойсковые армии. Однако, имея возможность выставить до 215 батальонных тактических групп, РФ никогда не сможет бросить их все против Украины из-за невозможности защитить другие стратегические направления.

И даже если удастся перебросить в Украину группировку численностью 130−150 тысяч бойцов, ее может хватить только для нанесения значительного уровня ущерба регулярным соединениям и подразделениям ВСУ, но речь об «эффективной» оккупации даже Левобережной Украины идти не может. Такого количества военной силы хватит разве что для контроля над городом-миллионником вроде Харькова, констатировали в RAND.

Напомним, ранее преувеличенной опасность российской военной агрессии против Украины назвал бывший украинский разведчик Петр Копка.

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