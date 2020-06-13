- 13:38 В Виндзорском замке прошла церемония в честь дня рождения королевы Елизаветы
- 13:35 Мэр Николаева попал в скандал из-за неприличного жеста в адрес депутатов
- 13:02 Россия не сможет захватить даже часть Украины: в США оценили потенциал армии РФ
- 12:46 Убитый полицейским футболист забил гол после смерти
- 12:42 На Ровенщине отлетевшее от грузовика колесо убило 11-летнюю девочку
- 11:54 Переписывали номера купюр всю ночь: Сытник и Холодницкий показали "деньги от Злочевского"
- 11:20 Иран просит, чтобы расшифровку "черных" ящиков сбитого украинского "Боинга" сделала Франция
- 11:16 В Украине назвали единственного боксера, способного победить Усика в супертяжах
- 11:03 Протесты в США: чем провинились "Унесенные ветром" и премия "Оскар"
- 10:54 В Украине новый коронавирусный антирекорд: приняты важные решения
- 10:06 «Заря» — «Динамо»: где смотреть онлайн суперматч 26-го тура чемпионата Украины
- 09:51 В Киеве число заболевших коронавирусом приближается к 4 тысячам: обнародованы новые данные
Россия не сможет захватить даже часть Украины: в США оценили потенциал армии РФ
В США констатировали, что способность современной российской армии «проектировать силу» за границу своей страны значительно сократился по сравнению с концом 1980-х. По данным американского аналитического центра RAND, в настоящее время т. н. «экспедиционный» потенциал российской армии составляет только 30% от потенциала, который был у СССР, а потенциал Сухопутных войск — и вовсе 20%.
Так, количество самолетов российской транспортной военной авиации сократилось в пять раз — с 500 до 100 единиц, количество десантных кораблей — с 80 до 20, а количество танков, которые они могут транспортировать — с 603 до 203.
Тем не менее недооценивать опасность нельзя — аналитики RAND указывают на высокий мобильный потенциал именно Южного и Западного военных округов РФ, в «зоне ответственности» которых находится Украина. Кроме того, Россия продолжает активно развивать свою военную инфраструктуру именно на границе с Украиной — если в начале февраля 2014 года там находилось 75−80 батальонов, то теперь там на постоянной основе дислоцируются 20-я и 8-я общевойсковые армии. Однако, имея возможность выставить до 215 батальонных тактических групп, РФ никогда не сможет бросить их все против Украины из-за невозможности защитить другие стратегические направления.
И даже если удастся перебросить в Украину группировку численностью 130−150 тысяч бойцов, ее может хватить только для нанесения значительного уровня ущерба регулярным соединениям и подразделениям ВСУ, но речь об «эффективной» оккупации даже Левобережной Украины идти не может. Такого количества военной силы хватит разве что для контроля над городом-миллионником вроде Харькова, констатировали в RAND.
Напомним, ранее преувеличенной опасность российской военной агрессии против Украины назвал бывший украинский разведчик Петр Копка.413
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...