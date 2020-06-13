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Мэр Николаева попал в скандал из-за неприличного жеста в адрес депутатов (видео)

13:35 13 июня 2020
Мэр Николаева попал в скандал из-за неприличного жеста в адрес депутатов (видео)

Мэр Николаева Александр Сенкевич попал в скандал, показав неприличный жест депутатам городского совета. Таким образом он отреагировал на их якобы «недоговороспособность». Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обрушился с критикой на мэров, нелояльных к главе государства.

«Я иногда задаюсь вопросом, может мне нужно изменить язык, на котором я говорю в микрофон? Может изменить манеру вещания? Может посадить рядом со мной сурдопереводчика, который будет тут вот так вот показывать «вот это все»?, — раздраженно сказал мэр, показав «все» на пальцах.

В комментариях пользователи соцсетей один из пользователей допустил, что мэр уже готовится к «дембелю», а другой — что он уже считает себя победителем местных выборов.


Напомним, ранее в кадр попал неприличный жест от экс-нардепа Надежды Савченко, который она показала 22 июня 2017 года бывшему главе Кабмина Владимиру Гройсману.

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