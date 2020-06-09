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Украина

Зеленский объявил «сепаратистами» мэров, выступающих против политики президента

18:35 9 июня 2020
Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский выступил с критикой мэров, которые нелояльны к главе государства. Ранее городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко решил отсудить у Зеленского одну гривню.

В интервью «Украинской правде» президент сказал, что такие мэры «настроены не против нас, а в первую очередь против Украины».

По мнению Зеленского, городские головы должны поддерживать его.

«Вчера у меня был разговор с Леонидом Макаровичем Кравчуком… Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией», — подчеркнул Зеленский.

Ранее стало известно, как Банковая может отреагировать на неповиновение мэров отдельных городов, которые решили по своей инициативе отменить карантинные ограничения.

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