Украина

На Украину надвигается циклон Octavia: дожди накроют всю страну

Ужасная жара, которая уже несколько дней господствует на большей части Украины, ослабнет в воскресенье, 14 июня.

В течение дня в воскресенье ожидается + 24 — + 29 градусов. На востоке — + 29 — + 33 градуса, на Западе свежее — + 19 + 24 градуса.

Ветер будет с северо-востока, умеренный, пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, дожди с грозами, которые несет циклон Octavi, повсеместно могут быстро переходить в ливни. Местами возможны шквалы, град.

В Киеве в воскресенье воздух прогреется до + 26 — + 28 градусов. Местами пройдет дождь с грозой, есть вероятность града и шквального ветра.

Напомним, за два дня в Киеве погода установила сразу четыре температурных рекорда.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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