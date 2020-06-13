26.57 / 26.79 29.77 / 30.22
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Украину надвигается циклон Octavia: дожди накроют всю страну

20:13 13 июня 2020
дождь

Ужасная жара, которая уже несколько дней господствует на большей части Украины, ослабнет в воскресенье, 14 июня.

В течение дня в воскресенье ожидается + 24 — + 29 градусов. На востоке — + 29 — + 33 градуса, на Западе свежее — + 19 + 24 градуса.

Ветер будет с северо-востока, умеренный, пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, дожди с грозами, которые несет циклон Octavi, повсеместно могут быстро переходить в ливни. Местами возможны шквалы, град.

В Киеве в воскресенье воздух прогреется до + 26 — + 28 градусов. Местами пройдет дождь с грозой, есть вероятность града и шквального ветра.

Напомним, за два дня в Киеве погода установила сразу четыре температурных рекорда.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

727

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

дождь

На Украину надвигается циклон Octavia: дожди накроют всю страну

Андрей Тегерешвили

На Черкасщине известного коллекционера убили в его доме-музее, который потом подожгли (фото)

смерч

По оккупированной Макеевке "прогулялся" смерч: впечатляющее видео

смытый асфальт

"Реконструкция смыта дождем": в Днепре ушла под воду улица, отремонтированная за 100 миллионов (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер