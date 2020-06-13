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На Украину надвигается циклон Octavia: дожди накроют всю страну
Ужасная жара, которая уже несколько дней господствует на большей части Украины, ослабнет в воскресенье, 14 июня.
В течение дня в воскресенье ожидается + 24 — + 29 градусов. На востоке — + 29 — + 33 градуса, на Западе свежее — + 19 + 24 градуса.
Ветер будет с северо-востока, умеренный, пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, дожди с грозами, которые несет циклон Octavi, повсеместно могут быстро переходить в ливни. Местами возможны шквалы, град.
В Киеве в воскресенье воздух прогреется до + 26 — + 28 градусов. Местами пройдет дождь с грозой, есть вероятность града и шквального ветра.
Напомним, за два дня в Киеве погода установила сразу четыре температурных рекорда.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.