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Четыре температурных рекорда за два дня: нынешнее лето продолжает шокировать киевлян
В столице Украины зафиксирован новый температурный рекорд — в ночь на 12 июня столбики термометров не опустились ниже 21,7 градуса. Напомним, 10 июня в столице было установлено сразу два температурных рекорда.
Таким образом, по оценке Центральной геофизической обсерватории, предыдущее рекордное значение в 21,4 градуса (было зафиксировано в 2010 году) оказалось превышено на 0,3 градуса. Более того, это была вторая подряд самая жаркая ночь в столице.
Среднесуточная температура воздуха 11 июня в Киеве впервые за 140 лет составляла 27,3 градуса, что на 1,5 градуса выше рекорда для этого дня, который был установлен в 2019 году. Климатическая норма превышена на 9 градусов.
Метеорологи прогнозируют, что подобная жара будет мучить жителей столицы и дальше.
«Лето и запоздало, однако еще успеет вымучить киевлян жарой», — констатируют они.
Напомним, уже с 14 июня в Украине ожидается комфортное снижение температуры воздуха.154
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