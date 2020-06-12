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Украина

Четыре температурных рекорда за два дня: нынешнее лето продолжает шокировать киевлян

16:52 12 июня 2020
Четыре температурных рекорда за два дня: нынешнее лето продолжает шокировать киевлян

В столице Украины зафиксирован новый температурный рекорд — в ночь на 12 июня столбики термометров не опустились ниже 21,7 градуса. Напомним, 10 июня в столице было установлено сразу два температурных рекорда.

Таким образом, по оценке Центральной геофизической обсерватории, предыдущее рекордное значение в 21,4 градуса (было зафиксировано в 2010 году) оказалось превышено на 0,3 градуса. Более того, это была вторая подряд самая жаркая ночь в столице.

Среднесуточная температура воздуха 11 июня в Киеве впервые за 140 лет составляла 27,3 градуса, что на 1,5 градуса выше рекорда для этого дня, который был установлен в 2019 году. Климатическая норма превышена на 9 градусов.

Метеорологи прогнозируют, что подобная жара будет мучить жителей столицы и дальше.

«Лето и запоздало, однако еще успеет вымучить киевлян жарой», — констатируют они.

Напомним, уже с 14 июня в Украине ожидается комфортное снижение температуры воздуха.

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