Здоровье и медицина

Как пережить жару и что делать при тепловом ударе: советы врача

После прохладного мая природа взяла реванш. Да еще какой! Как пережить жаркие дни с минимальным ущербом для здоровья?

— В жару нужно как можно меньше времени находиться на открытом солнце, — специально для «ФАКТОВ» объясняет невролог, аспирант кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Владимир Костенко. — Если все же в солнцепек нужно выйти по делам, старайтесь передвигаться по теневой стороне улицы. Гулять тоже нужно в тени деревьев, причем желательно до 11 часов утром и после 16−17 часов в вечернее время.

— Когда лучше заниматься физкультурой?

— Также утром либо вечером. Нагрузку лучше убавить, например, сократить время привычной пробежки приблизительно вдвое. При высокой температуре воздуха гипоталамус, который находится в головном мозге, регулирует температуру тела человека. Если она повышается, то кровь перераспределяется ближе к коже. И наши ткани, мышцы, в частности сердечная, получают меньше кислорода. В жару сердцу приходится перекачивать больше крови — работать на повышенных оборотах, что плохо для организма.

— Как еще защититься от палящего солнца?

— Носить просторную светлую одежду из натуральных тканей — льна, шелка, хлопка, а также солнцезащитные очки. Голову прикрывать шляпой, кепкой, косынкой, панамой. Обязательно использовать средства, защищающие от солнца. Степень защиты должна быть не менее 20−30 SPF.

— Что делать с маской? В зной она доставляет массу неудобств…

— Мне тоже некомфортно носить маску в жаркий день, и я заменил ее на респиратор — полумаску с фильтром. Дышать стало легче.

— Сколько воды нужно пить в жаркий день?

— Если нет медицинских ограничений к употреблению жидкости, то следует пить как можно больше. Если в обычный день выпиваете до 1,5−2 литров жидкости, то в жару норму можно повысить минимум на треть.

Важно помнить, что дети могут не испытывать чувство жажды, а у пожилых людей оно притупляется. Организм находится в состоянии обезвоживания, но сигналы SOS не посылает. Поэтому сделать пару глотков будет не лишним, даже когда кажется, что не хочется. Бутылка с водой должна быть всегда под рукой.

А вот алкоголь, считаю, категорически противопоказан. Организм и так страдает от недостатка жидкости, а спиртное резко увеличивает обезвоживание, причем опасно то, что воду теряют клетки головного мозга.

— Как справиться с жарой в квартире?

— Поможет кондиционер, а если нет возможности его купить — вентилятор. Утром и вечером устраивайте сквозняки. Не забывайте о проверенных способах охлаждения: прохладный душ или ванночки для ног с водой комнатной температуры. Еще один хороший способ — застелить кровать охлажденной в морозильнике простыней (предварительно ее нужно сложить и упаковать в пакет). На окна можно прикрепить специальные экраны, препятствующие проникновению солнечных лучей. В офисе или любом помещении без кондиционера полезно время от времени смачивать холодной водой руки до локтя. На затылок можно приложить влажную холодную салфетку либо полотенце.

— Почему в жару важно охлаждаться?

— Когда температура тела поднимается, пот почти перестает испаряться, что чревато возникновением теплового удара. Особенно если человек принимает нестероидные противовоспалительные препараты, которые влияют на выработку особых веществ — простагландинов. Это может ухудшить терморегуляцию, нарушить работу почек. Советую проконсультироваться у доктора, можно ли уменьшить дозу или на время отказаться от этих лекарств.

— Каковы симптомы теплового удара?

— У человека внезапно темнеет в глазах, возникает головокружение, начинает тошнить. Может внезапно заболеть голова, походка становится шаткой, зрачки — расширенными. Человек плохо соображает. Температура тела иногда может повыситься до 39−40 градусов.

В первую очередь тепловой удар угрожает детям, беременным женщинам, людям с избыточным весом, а также тем, кто вынужден подолгу работать на жаре.

— Как помочь при тепловом ударе?

— Сразу вызвать скорую помощь. До ее приезда нужно обязательно увести человека в тень, а еще лучше — в помещение с кондиционером, например, в магазин или кафе. По возможности уложить пострадавшего на спину, приподняв голову с помощью валика (пригодится сумка, свернутая футболка). Проверить пульс. Освободить или ослабить все, что сдавливает шею, живот, запястья — воротник, ремень, манжеты. Дать воды (желательно охлажденной), а ко лбу приложить салфетку, ткань или полотенце, смоченные холодной водой.

Ранее, напомним, Минздрав дал украинцам советы по поводу того, как в жару пользоваться масками и перчатками. Кстати, синоптики обещают, что в ближайшие дни жара в Украине немного спадет — на смену ей придут дожди.

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