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Происшествия

На ультрамарафоне под Одессой исчезла одна из участниц: коллеги заявили о ее похищении

23:16 13 июня 2020
Катющева

В субботу, 13 июня, на известном курорте Куяльник в пригороде Одессы во время ультрамарафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik исчезла член сборной команды Украины по суточному бегу Екатерина Катющева.

По словам бегуна Игоря Мишко, есть обоснованное подозрение, что девушку похитили и увезли на авто.

«Мы обращаемся в полицию, но там никак не реагируют. В ГСЧС также не реагируют на наши телефонные звонки и советуют звонить в полицию…», — уточнил Игорь.

Участники состязаний сами отправились на поиски коллеги и обратились ко всем с убедительной просьбой сообщать любую информацию о Екатерине.

В марафоне приняли участие 117 бегунов со всей Украины.

Позже появилось официальное сообщение Одесского регионального главка Нацполиции: «Внимание! Разыскивается Катющева Екатерина, которая сегодня, 13 июня, принимала участие в спортивном соревновании на территории Куяльницкого лимана.

Приметы: волосы длинные светлые. Была одета: голубые кроссовки, кепка белого цвета, шорты и футболку. При себе имела рюкзак красного цвета.

Просим всех, при получении любой информации о местонахождении разыскиваемой, обращаться по телефонам: (048) 779−46−62, (048) 52−25−771 или по спецлинии «102».

Отметим, в минувшем году уроженка села Адамовка Белгород-Днестровского района Одесской области Катющева выиграла два ультрамарафона: в Молдове и в Киеве.

Напомним, в мае в Донецкой области члены криминальной группировки похитили и пытали 21-летнего парня, который воевал в АТО и служил по контракту в ВСУ. А в оккупированном Донецке боевики похитили гражданку Испании за то, что сняла со своего балкона российский флаг.

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