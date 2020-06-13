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На ультрамарафоне под Одессой исчезла одна из участниц: коллеги заявили о ее похищении
В субботу, 13 июня, на известном курорте Куяльник в пригороде Одессы во время ультрамарафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik исчезла член сборной команды Украины по суточному бегу Екатерина Катющева.
По словам бегуна Игоря Мишко, есть обоснованное подозрение, что девушку похитили и увезли на авто.
«Мы обращаемся в полицию, но там никак не реагируют. В ГСЧС также не реагируют на наши телефонные звонки и советуют звонить в полицию…», — уточнил Игорь.
Участники состязаний сами отправились на поиски коллеги и обратились ко всем с убедительной просьбой сообщать любую информацию о Екатерине.
В марафоне приняли участие 117 бегунов со всей Украины.
Позже появилось официальное сообщение Одесского регионального главка Нацполиции: «Внимание! Разыскивается Катющева Екатерина, которая сегодня, 13 июня, принимала участие в спортивном соревновании на территории Куяльницкого лимана.
Приметы: волосы длинные светлые. Была одета: голубые кроссовки, кепка белого цвета, шорты и футболку. При себе имела рюкзак красного цвета.
Просим всех, при получении любой информации о местонахождении разыскиваемой, обращаться по телефонам: (048) 779−46−62, (048) 52−25−771 или по спецлинии «102».
Отметим, в минувшем году уроженка села Адамовка Белгород-Днестровского района Одесской области Катющева выиграла два ультрамарафона: в Молдове и в Киеве.
Напомним, в мае в Донецкой области члены криминальной группировки похитили и пытали 21-летнего парня, который воевал в АТО и служил по контракту в ВСУ. А в оккупированном Донецке боевики похитили гражданку Испании за то, что сняла со своего балкона российский флаг.
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