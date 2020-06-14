Пропавшую участницу ультрамарафона нашли на берегу Куяльника (фото)

Происшествия

Украинскую спортсменку Екатерину Катющеву, которая пропала во время ультрамарафона в Одессе, нашли на берегу Куяльника. Об этом сообщили члены украинской сборной.

«Девочка найдена обезвоженной на берегу Куяльника, нашли по сигналу телефона! Крайне редко можно быть с ног до головы мокрым, но довольным результатом! Спасибо всем, кто присоединился к поискам!», — написал активист Жан Николаенко.

«Все, Катю нашли живой у лимана, ей стало плохо! Ее уже везут в больницу! Спасибо всем за участие и помощь!», — добавил Игорь Мишко.

Напомним, в Одессе впервые после смягчения карантина проходит ультрамарафон Odessa Ultra-Trial Kuyalnik. В соревновании принимают участие 117 бегунов со всей Украины.

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