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Молния убила туриста в Карпатах: спасатели раскрыли детали трагедии
В Карпатах на горе Грофа от удара молнии погиб 26-летний турист из Львова. В мае молния убила 15-летнего подростка в Николаевской области.
Трагедия в Карпатах произошла ночью 12 июня. Туристы проигнорировали элементарные правила безопасности в горах. Восхождение они начали после 20:00 из домика между горой Грофа и Конь Грофецкий. Вещи оставили в домике, говорится на странице «Карпаты туристические» в Facebook.
Перед этим прошла мощная гроза и было видно приближение следующей бури. Облака сгущались, был слышен гром.
В поселке Осмолода Рожнятовского района около 21:00 снова началась гроза, туристы потеряли между собой связь и разошлись. Один из них пришел в заранее условленное место встречи, а другого не было.
Приблизительно в 23:00 турист позвонил спасателям и объяснил, что его товарищ не вернулся, а его молнией отбросило в сторону, после чего он зашел в домик.
Поиски пропавшего начались ночью. А около 7 часов утра 13 июня спасатели нашли тело погибшего туриста на расстоянии 10−15 метров от вершины горы. На его теле видны следы поражения молнией.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди с грозами ожидаются на всей территории Украины.
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