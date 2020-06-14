Молния убила туриста в Карпатах: спасатели раскрыли детали трагедии

Происшествия

В Карпатах на горе Грофа от удара молнии погиб 26-летний турист из Львова. В мае молния убила 15-летнего подростка в Николаевской области.

Трагедия в Карпатах произошла ночью 12 июня. Туристы проигнорировали элементарные правила безопасности в горах. Восхождение они начали после 20:00 из домика между горой Грофа и Конь Грофецкий. Вещи оставили в домике, говорится на странице «Карпаты туристические» в Facebook.

Перед этим прошла мощная гроза и было видно приближение следующей бури. Облака сгущались, был слышен гром.

В поселке Осмолода Рожнятовского района около 21:00 снова началась гроза, туристы потеряли между собой связь и разошлись. Один из них пришел в заранее условленное место встречи, а другого не было.

Приблизительно в 23:00 турист позвонил спасателям и объяснил, что его товарищ не вернулся, а его молнией отбросило в сторону, после чего он зашел в домик.

Поиски пропавшего начались ночью. А около 7 часов утра 13 июня спасатели нашли тело погибшего туриста на расстоянии 10−15 метров от вершины горы. На его теле видны следы поражения молнией.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди с грозами ожидаются на всей территории Украины.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, каких правил поведения во время грозы надо придерживаться, чтобы не стать жертвой стихии.

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