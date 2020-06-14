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Украина

Дожди накроют всю Украину: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

7:09 14 июня 2020
дождь

В Украине в ближайшее время будет господствовать циклон Octavi с ливнями, грозами и сильным ветром.

По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 14 июня, на большей части Украины ожидается 24−29 градусов. На востоке — 29−33 градуса, на западе свежее — 19 -24 градуса.

Циклон принесет дожди, которые местами будут переходить в ливни. Возможны шквалы, град.

В Киеве в воскресенье воздух прогреется до 26 — 28 градусов. Местами пройдет дождь с грозой, есть вероятность града и шквального ветра.

В понедельник, 15 июня, дождливая погода сохранится на всей территории. На 1−2 градуса во всех областях станет немного прохладнее.

Напомним, синоптики предупреждали, что недавнее сближение двух циклонов может способствовать появлению смерчей. Отметим, в Киеве вечером 13 июня видели вымеобразные облака, которые являются предвестниками торнадо.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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Дожди накроют всю Украину: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

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