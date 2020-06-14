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Дожди накроют всю Украину: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
В Украине в ближайшее время будет господствовать циклон Octavi с ливнями, грозами и сильным ветром.
По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 14 июня, на большей части Украины ожидается 24−29 градусов. На востоке — 29−33 градуса, на западе свежее — 19 -24 градуса.
Циклон принесет дожди, которые местами будут переходить в ливни. Возможны шквалы, град.
В Киеве в воскресенье воздух прогреется до 26 — 28 градусов. Местами пройдет дождь с грозой, есть вероятность града и шквального ветра.
В понедельник, 15 июня, дождливая погода сохранится на всей территории. На 1−2 градуса во всех областях станет немного прохладнее.
Напомним, синоптики предупреждали, что недавнее сближение двух циклонов может способствовать появлению смерчей. Отметим, в Киеве вечером 13 июня видели вымеобразные облака, которые являются предвестниками торнадо.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»174
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?