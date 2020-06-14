26.55 / 26.78 29.74 / 30.18
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Прикарпатье из-за сильных ливней затопило село: фото и видео последствий

10:25 14 июня 2020
затопленное село

Проливные дожди, которые прошли в Ивано-Франковской области, затопили село Новошин в Долинском районе.

Из-за ливней поднялся уровень воды в небольших реках. Это привело к подтоплению дворов, домов и огородов.

Местные жители показали, как после дождя выглядят подтопленные усадьбы.

«Мы живем под лесом, под горой Лиса, у нас протекает небольшой ручей, который в ливни разливается. С горы вода очень быстро прибывает и не помещается в трубу», — цитирует местную жительницу агенство «Фіртка».

13 июня, в период с 18 до 19 часов на территории Косовского, Долинского, Верховинского и Снятинского районов Ивано-Франковской области наблюдались грозы, сильный дождь, местами град. Сильно поднялся уровень воды в местных протоках. Пострадали жилье и огороды местных жителей в 6 населенных пунктах, передали в областном главке ГСЧС.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Прикарпатье дожди с грозами и градом продолжатся.

232

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Северо-Крымский канал

У жителей Крыма забирают питьевую воду: раскрыт циничный план оккупантов

затопленное село

На Прикарпатье из-за сильных ливней затопило село: фото и видео последствий

Катющева

Пропавшую участницу ультрамарафона нашли на берегу Куяльника (фото)

номер «Дизель-шоу»

«Квартал 95» обвинили в воровстве шуток: мнения в сети разделились (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер