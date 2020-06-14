Происшествия

На Прикарпатье из-за сильных ливней затопило село: фото и видео последствий

Проливные дожди, которые прошли в Ивано-Франковской области, затопили село Новошин в Долинском районе.

Из-за ливней поднялся уровень воды в небольших реках. Это привело к подтоплению дворов, домов и огородов.

Местные жители показали, как после дождя выглядят подтопленные усадьбы.

«Мы живем под лесом, под горой Лиса, у нас протекает небольшой ручей, который в ливни разливается. С горы вода очень быстро прибывает и не помещается в трубу», — цитирует местную жительницу агенство «Фіртка».

13 июня, в период с 18 до 19 часов на территории Косовского, Долинского, Верховинского и Снятинского районов Ивано-Франковской области наблюдались грозы, сильный дождь, местами град. Сильно поднялся уровень воды в местных протоках. Пострадали жилье и огороды местных жителей в 6 населенных пунктах, передали в областном главке ГСЧС.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Прикарпатье дожди с грозами и градом продолжатся.

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