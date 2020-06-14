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В России столкнулись пассажирские самолеты: происшествие попало на видео

16:11 14 июня 2020
самолеты

В России в аэропорту Пулково возле Санкт-Петербурга случилось столкновение двух самолетов. Два пассажирских лайнера не разминулись во время выруливания к взлетно-посадочной полосе.

Борт авиакомпании S7 Airlines, находясь на ВПП, ударил крылом хвостовую часть самолета «Уральских авиалиний», ожидавшего разрешения на взлет. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

Первый самолет должен был лететь в Иркутск с 44 пассажирами на борту. Лайнер «Уральских авиалиний» готовился к вылету в Калининград, на борту находилось до 90 человек.

Людей из столкнувшихся самолетов вернули обратно в терминал. Пострадавших нет. Для выполнения рейса авиакомпании ищут альтернативный борт. Взлетно-посадочная полоса, где произошло ЧП, перекрыта до завершения расследования.

Напомним, ранее в России случилось ЧП на борту самолета, летевшего из Москвы в оккупированный Симферополь. Лайнер вернули в аэропорт Домодедово.

Фото 78.ru

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В России столкнулись пассажирские самолеты: происшествие попало на видео

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