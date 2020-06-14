Частично виновата жара: врач объяснила причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине

Украина

Наблюдаемый в Украине рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может в некоторой степени объясняться пришедшей жарой. Об этом заявила профессор кафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Оксана Выговская.

«Жара является провоцирующим фактором. Очень много людей плохо переносят жару. На фоне жары хроническая патология активируется. Поэтому люди обращаются за медицинской помощью, поэтому появляется клиническая симптоматика», — объяснила Выговская в эфире «Украина 24».

Также инфекционист признает, что в Украине улучшилась диагностика коронавируса. «Каждый день увеличивается количество тестирований… И еще очень интересная ситуация. Если в самом начале 70% больных были легкими, бессимптомными, то сейчас идет увеличение госпитализаций и пациентов с симптомами, то есть рост клинических проявлений», — добавила специалист.

В целом инфекционист считает, что за рост заболеваемости отвечает совокупность факторов. «Нельзя сказать, что только одно что-то виновато», — подытожила профессор.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что специалисты пока не знают точно, как сезонность влияет на распространение коронавирусной инфекции.

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