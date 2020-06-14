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Кулеба раскрыл план «наступления» на Россию
Украина против России будет активно применять «наступательную дипломатию». Такой способ решения конфликта на Донбассе предложил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Наступательная дипломатия. Это означает, что мы не ждем, пока Россия что-то предложит либо попытается навязать, а предлагаем, инициируем, создаем ситуации, на которые вынуждена реагировать Россия, а не наоборот», — рассказал министр в интервью Укринформу.
По словам Кулебы, первые шаги в такой «наступательной дипломатии» уже сделаны. «Мы предложили проводить заседания ТКГ даже в условиях пандемии в режиме видеоконференций… Мы повысили статус украинской делегации и ввели в нее новых членов, ожидая взаимности со стороны РФ… Мы ввели в ее (делегации) состав представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей из числа внутренне перемещенных лиц, задавая, по сути, новый стандарт работы».
Министр уверен, что сможет нивелировать российские тезисы о недоговороспособной Украине. «Аргументы о том, что Украина неконструктивна, не стремится к урегулированию и нарушает „Минск“ выглядит просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем. Все наши партнеры это видят и признают, что мы реально инициативные, конструктивные, хотим искать решение, и этим у России выбивается из рук аргумент про, условно говоря, „плохую“ Украину», — объяснил Кулеба.
Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» министр Кулеба объяснил, что Украине нужно применять достойную «ответку» против российского МИДа, когда тот распространяет оскорбительные и безосновательные заявления.
Фото dmytro. kuleba/Facebook187
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