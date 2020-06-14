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Украина

Жара ненадолго отступит: синоптики уточнили прогноз на начало недели

22:45 14 июня 2020
жара

С понедельника, 15 июня, Украина будет находиться в зоне влияния циклонов, а потому жара ненадолго отступит, а по всей территории страны ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В юго-восточных и северо-восточных областях к грозам добавятся град и шквалы до 15−20 м/с. В остальных регионах ветер умеренный, 7−12 м/с, преимущественно юго-восточного направления. Жара немного спадет. Лишь на востоке сохранится зной до +32°, а в остальных областях ожидаются комфортные 23−28 градусов.

карта

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, такой погода останется примерно до середины следующей недели, а потом можно ожидать нового повышения температуры.

Напомним, народные синоптики ожидают, что жара отступит, но новая волна засухи придет с 20-х чисел июня, дожди практически прекратятся. Об этом подробно в статье «Когда отступит жара: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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