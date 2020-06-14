Украина

"Филькина грамота": в МИД рассказали о "ценности" выдаваемых Россией на Донбассе паспортов

Призывающий применять «наступательную дипломатию» по отношению к России министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что раздаваемые агрессором на Донбассе российские паспорта, число которых якобы достигнет к концу года 600−800 тысяч, являются никчемным документом и «филькиной грамотой».

Об этом он сказал в интервью «Укринформу».

«Российские паспорта в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей — это филькина грамота. Выдавая эти паспорта, Россия грубо нарушает международное право. Поэтому для нас никакого значения они не имеют», — уверен министр.

В то же время Кулеба призвал очень вдумчиво оценивать людей, которые получают паспорт РФ на оккупированной территории.

Кто-то берет паспорт по идеологическим соображениям, так как за Россию «до победного конца». Кто-то берет его из соображений бытового удобства — уехать, пересечь границу, какие-то выплаты получить. Такой человек может даже вполне нормально относиться к Украине и хотеть ее возвращения.

Кто-то берет из соображений безопасности — а вдруг не возьмешь российский паспорт, а завтра попадешь в «черный список».

«Поэтому давайте не будем стричь всех под одну гребенку, мол, они там все одинаковые», — подчеркнул министр.

По его словам, ключевое в этой ситуации другое — «что с точки зрения права это абсолютно никчемные бумажки, и практика их выдачи должна быть прекращена».

Поэтому украинские дипломаты работают с международным сообществом и с партнерами, чтобы они не признавали эти паспорта и чтобы совместно давить на Россию, вынудив ее прекратить данную практику.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что интервью нашему изданию Дмитрий Кулеба объяснил, что Украине нужно применять достойную «ответку» против российского МИДа, когда тот распространяет оскорбительные и безосновательные заявления.

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