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Общество и люди

Полицейский чудом спас трехлетнего мальчика, выпавшего из машины (видео)

4:57 15 июня 2020
Спасение мальчика в Хабаровске

В российском городе Хабаровске, где в ожидании горячей воды любят устраивать «заплывы» в котлованах, на днях зафиксирован случай чудесного спасения правоохранителем от верной гибели трехлетнего мальчика.

Об этом сообщили в региональном представительстве полиции этой страны, передает РенТВ.

По словам спикера местного МВД, авария произошла на пересечении улиц Бийской и Павла Морозова. Водитель микроавтобуса развернулся, нарушив ПДД. Во время этого маневра с транспортным средством столкнулась иномарка, двигавшаяся во встречном направлении.

По предварительной информации, мужчина, управлявший микроавтобусом, потерял сознание. Транспортное средство продолжило движение по круговой траектории.

Внезапно из открытого окна передней пассажирской двери на проезжую часть выпал ребенок. Малыш растерялся и мог в любую секунду оказаться под колесами.

Это увидел старший оперуполномоченный уголовного розыска городского управления МВД.

Он выбежал из машины, подхватил малыша и перенес в свой автомобиль.

Спустя несколько мгновений неуправляемый микроавтобус проехал по месту, где только что находился трехлетний мальчик. Иномарка пересекла встречную полосу и протаранила отбойник.

Сотрудники ГИБДД установили, что ребенок находился на переднем пассажирском сиденье без специального кресла.

Ранее «ФАКТЫ» писали об инциденте с участием правоохранителей, который произошел накануне в Киеве: во время оформления ДТП на проспекте Палладина в районе метро «Академгородок» серьезно пострадала полицейская. Женщину-инспектора патрульной полиции зажало между двумя автомобилями. Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли в больницу.

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