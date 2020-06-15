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Мир

Землетрясение на востоке Турции: есть раненные и погибшие (видео)

5:10 15 июня 2020
Землетрясение в Турции

На востоке Турции в провинции Бингель произошло землетрясение силой 5,7 балла, что намного сильнее, чем удар стихии по Румынии, которое почувствовали украинцы.

В результате разрушений, вызванных землетрясением в Турции, погиб по меньшей мере один человек, передает Reuters.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), еще девять человек получили ранения. Среди них — один ребенок. Землетрясение зафиксировали вечером в воскресенье, 14 июня.

Отмечается, что в результате подземных толчков повреждены десятки домов и административных зданий. Так, в регионе, где происходило землетрясение, рухнула наблюдательная вышка с двумя пограничниками. Один из них позже скончался.

Также в различных деревнях этого района были ранены еще 8 человек. Спасатели, группы скорой помощи и вертолет санитарной авиации были направлены в район бедствия. Для временного убежища местным жителям передали 550 палаток.

Агентство отмечает, что землетрясения в Турции происходят довольно часто, одно из самых сильных (7,4 балла) было зафиксировано в августе 1999 года — тогда погибли около 18 тысяч человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали о землетрясении магнитудой 5,0, которое случилось в мае в Китае. Оно унесло жизни 4 человек, еще 23 были ранены.

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