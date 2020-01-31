Украина

В Украине ощутили землетрясение: что об этом известно

Землетрясение, которое произошло в Румынии в ночь на 31 января, ощутили и в Украине. Напомним, 23 января ночью в Закарпатской области также было зарегистрировано землетрясение.

Магнитуда землетрясения с эпицентром в уезде Вранча составляла 4,8 балла по шкале Рихтера. По мнению экспертов, очаг колебаний земной поверхности залегал на глубине 120 километров.

Толчки ощущались в радиусе 250 километров. Кроме Румынии, землетрясение почувствовали в Болгарии, Молдове и Украине.

Украинцы в Facebook пишут, что ощущали землетрясение около 4 утра в Белгород-Днестровском Одесской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшном землетрясении на востоке Турции 24 января. От толчков магнитудой 6,8 пострадал город Сивридж. Погибли люди. Землетрясение было зафиксировано на глубине 10 километров над землей. Толчки ощущались в соседних провинциях, Диярбакыре, Адыямане и Самсуне, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

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