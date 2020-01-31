- 08:44 В Австралии снова пожары: ввели режим ЧП, а население готовят к эвакуации
- 08:26 Принц Гарри и Меган Маркл рекламируют компанию, которая довела человека до самоубийства
- 08:22 В Украине ощутили землетрясение: что об этом известно
- 08:02 Сотрудница Госдепа, которая слышала скандальный разговор Трампа и Зеленского, уволилась
- 08:01 Зеленский и его команда все еще думают, что закончить войну на Донбассе легко, — Мыкола Вересень
- 07:58 Когда запрещено голодать и пить воду: лунная диета на февраль-2020
- 07:43 Если при гриппе высокая температура держится дольше трех дней, можно заподозрить пневмонию
- 07:41 Число умерших от коронавируса перевалило за 200
- 07:26 Доллар подорожает до 25: свежий прогноз по курсу валют
- 07:10 Без зонтиков не обойтись: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
- 06:55 Юлия Началова могла бы отметить 39-й день рождения, поклонников певицы ждет сюрприз
- 06:30 Названо имя возможного преемника Путина
В Украине ощутили землетрясение: что об этом известно
Землетрясение, которое произошло в Румынии в ночь на 31 января, ощутили и в Украине. Напомним, 23 января ночью в Закарпатской области также было зарегистрировано землетрясение.
Магнитуда землетрясения с эпицентром в уезде Вранча составляла 4,8 балла по шкале Рихтера. По мнению экспертов, очаг колебаний земной поверхности залегал на глубине 120 километров.
Толчки ощущались в радиусе 250 километров. Кроме Румынии, землетрясение почувствовали в Болгарии, Молдове и Украине.
Украинцы в Facebook пишут, что ощущали землетрясение около 4 утра в Белгород-Днестровском Одесской области.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшном землетрясении на востоке Турции 24 января. От толчков магнитудой 6,8 пострадал город Сивридж. Погибли люди. Землетрясение было зафиксировано на глубине 10 километров над землей. Толчки ощущались в соседних провинциях, Диярбакыре, Адыямане и Самсуне, а также в Израиле, Ираке и Сирии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.