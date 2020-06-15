Дожди и грозы остаются, жара спадет: синоптики огласили прогноз на ближайшие дни

Украина

В начале недели в Украине все еще будет чувствоваться влияние циклона Octavia, потому пройдут дожди и грозы. Мало дождей ожидается лишь в восточных областях, там будет жарко до +30−32 градусов.

15 июня задержавшийся в Украине циклон будет ответственен за кратковременные дожди. В западных областях из-за интенсивных осадков реки бассейнов Прута и Сирета снова могут выйти из берегов. В горах возможны селевые потоки.

16 июня ожидаются комфортные температуры на большей части страны, сильная жара выше +30 сохранится лишь в восточном регионе.

17 июня дожди постепенно сместятся в западные области. На Левобережье возможна новая волна жаркой погоды.

Напомним, народные синоптики обещают перемену погоды в конце второй декады июня, примерно в 20-х числах месяца. Об этом в статье «Когда отступит жара: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

3

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter