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Китаю грозит вторая волна коронавируса: Пекин предупредил о высоком риске распространения COVID-19

8:02 15 июня 2020
Врачи в защитных костюмах

Китаю, на фоне предупреждений ВОЗ, угрожает вторая волна коронавируса. Власти столицы страны Пекина предупредили об очень высоком риске распространения COVID-19 из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом продуктовом рынке города. Вирус нашли на доске, которая используется для разделки лосося.

Как сообщает Reuters, руководитель пресс-службы правительства города Сюй Хэцзянь заявил, что будут предприняты самые решительные меры. На рынке и в близлежащих районах проведут эпидемиологическое расследование, выявят источник вируса, а также протестируют людей. Заместитель главы пекинского района Фэнтай, в котором находится рынок, а также еще несколько чиновников, отстранены от должности.

До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не выявляли ни одного случая заражения коронавирусом. 11 июня положительный тест на коронавирус выявили у одного человека, на следующий день — еще у двоих. В субботу, 13 июня, подтвердилось шесть новых случаев заражения COVID-19. 14-го июня — уже 36. Столько же прибавилось на утро понедельника, 15 июня.

В ряде районов города был введен «режим военного времени». Жители 11 микрорайонов, расположенных вокруг рынка, не имеют права покидать дома и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Занятия в открывшихся девяти школах и детских садах прекращены. Спортивные мероприятия в городе отменены.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава ВОЗ заявил о серьезном ухудшении ситуации с коронавирусом в мире.

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