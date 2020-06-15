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Мелания Трамп публично не поздравила мужа в его день рождения, отметив вместо этого 245-летие армии США (фото)

9:46 15 июня 2020
Дональд и Мелания Трамп

14 июня президент США Дональд Трамп отметил свое 74-летие. С днем рождения его поздравили в соцсетях политики и члены семьи — за исключением жены, которая, как сообщалось, уже даже не может заставить себя улыбаться в присутствии супруга.

Мелания Трамп не стала делать никаких публичных заявлений по поводу дня рождения Дональда. Зато, как отмечают американские СМИ, у первой леди нашлось в этот день время перепостить у себя в Twitter поздравление американской армии, отмечающей свою 245-ю годовщину.

Вместо мужа Мелания Трамп поздравила с днем рождения американскую армию

Издание Daily Mail пишет, что Меланию вообще не было видно рядом с супругом в последние дни. Минувший уикэнд глава державы провел в гольф-клубе в Нью-Джерси — вместе со старшей дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером. Когда президент вернулся в Вашингтон, его сопровождали только Иванка и Джаред — Мелании с ними не было.

Между тем противники политики Трампа устроили в соцсетях своеобразную акцию протеста, массово отмечая вместо его дня рождения День признательности Бараку Обаме, давая понять, что скучают по предшественнику Дональда.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Мелания Трамп заставила мужа пересмотреть их брачный контракт перед переездом в Белый дом.

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