Мелания Трамп заставила мужа пересмотреть их брачный контракт перед переездом в Белый дом

В США поступает в продажу новая книга журналистки газеты The Washington Post, Мэри Джордан под названием The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (Искусство ее сделки: Нерассказанная история Мелании Трамп). В книге раскрываются подробности из жизни первой леди США.

Так, известно, что Мелания не спешила переезжать в Белый дом после избрания ее мужа президентом страны. Официально сообщалось, что она хотела остаться в Нью-Йорке, чтобы дать возможность своему сыну Бэррону, которому на тот момент было десять лет, доучиться до конца учебного года в школе. Однако в книге утверждается, что это было не единственной причиной. Миссис Трамп потребовала, чтобы супруг пересмотрел их брачный контракт, выторговав себе лучшие условия. И не соглашалась на переезд в Вашингтон, пока он не уступил.

На ее решение повлияла всплывшая во время предвыборной кампании информация о многочисленных изменах Трампа. Мелания, заботясь о сыне, также потребовала, чтобы супруг позаботился о будущем их общего ребенка, обеспечив ему такие же финансовые условия, как и троим своим старшим детям — в том числе и том, что касается наследства.

Мэри Джордан также пишет, что «успокаивающее воздействие» Мелании на Дональда Трампа было настолько велико, что окружение Трампа и, «по крайней мере, один из его взрослых детей» просили ее переехать в Белый дом, как можно скорее. Да и сам Трамп понимал, что ему по статусу необходима первая леди. Поэтому ему некуда было деваться, и он согласился на условия своей третьей жены.

В Белый дом бывшая модель из Словении вместе со своим сыном въехала в июне 2017 года — с тем, что инаугурация Дональда состоялась в январе.

Пресс-секретарь 50-летней Мелании Трамп заявила, что книга содержит «ложную информацию» и относится к жанру фантастики.

