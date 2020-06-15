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Власти разъяснили, кому по прилету в Украину нужно делать тесты, а кого отправят на карантин
После того, как в Украине с 15 июня разрешили международное авиасообщение, украинцы получили возможность летать в ряд стран, однако после возвращение из некоторых им нужно будет отправляться на самоизоляцию.
Как сообщает «ТСН», об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. «Есть страны, где уровень эпидемиологической ситуации ниже, — это зеленая зона. Возвращаясь из этих стран, украинцам не надо проходить самоизоляцию или обсервацию… А из красных зон (страны, где эпидемиологическая ситуация хуже) — обязательна самоизоляция, обсервация или установки приложения „Дій.вдома“ с контролем изоляции», — заявил министр.
По его словам, самоизоляция не предусматривает обязательного прохождения тестов на коронавирусную инфекцию. Следовательно, украинцы могут обратиться в лабораторию и пройти тестирование за свой счет.
А глава Минздрава Максим Степанов на брифинге уточнил, что к странам из зеленой зоны относятся те, где количество заболеваний на 100 000 населения меньше 40. В частности, в эту зону входит соседняя Польша, после возвращения из которой обсервация не требуется.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 15 июня украинцев готовы принимать в Албании и США (без ограничений на границе), в Великобритании (с соблюдением карантина 14 дней) и в Турции (без ограничений на границе и тестированием по прибытии).174
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