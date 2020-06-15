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Чемпион мира пнул сетку ногой – она ему «отомстила»: забавное видео
Веселый эпизод произошел на тренировке лондонского «Челси», готовящегося к возобновлению сезона в чемпионате Англии.
Футболисты играли в теннис-бол (перебрасывание мяча через сетку ногами), и чемпион мира 2018 года француз Оливье Жиру дважды не смог результативно завершить атаку своей команды. В сердцах нападающий ударил по сетке ногой, и в итоге был наказан, запутавшись в ней и повалив всю конструкцию на землю, чем изрядно рассмешил своих партнеров.
«Иногда такого просто не должно быть», — написали под видео журналисты клубного телевидения «аристократов».
Отметим, что «Челси», занимающий в турнирной таблице четвертое место, свой первый матч после карантина проведет 21 июня, когда на выезде сыграет с «Астон Виллой».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что модель Playboy Джессика Лопес пообещала сняться голой, если «Челси» выиграет Лигу чемпионов.131
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.