- 11:39 Во Львове таинственно исчезли две школьницы
- 11:36 В "Слуге народа" нашли причину падения рейтинга Зеленского
- 11:34 В России отели обязали "стучать" на неженатые пары в номерах
- 11:17 Коронавирус проникает в организм через слизистую носа: ученые выяснили механизм заражения
- 11:09 Грозы, град и жара: синоптик дала прогноз погоды в Украине на неделю
- 11:05 Появилось видео с моментом аварии на Академгородке в Киеве, где снесли авто полиции
- 10:37 В Закарпатье вандалы осквернили памятное место для украинских венгров
- 10:35 Лидер группы Muse, отец ребенка Кейт Хадсон, стал папой во второй раз
- 10:11 Александр Корниенко: «Местные выборы станут моментом истины для региональных элит»
- 10:07 Выдвинуть Ляшко на выборы мэра Киева от "Слуги народа" предложил Зеленский, — СМИ
- 09:47 Власти разъяснили, кому по прилету в Украину нужно делать тесты, а кого отправят на карантин
- 09:46 Мелания Трамп публично не поздравила мужа в его день рождения, отметив вместо этого 245-летие армии США
Лидер группы Muse, отец ребенка Кейт Хадсон, стал папой во второй раз (фото)
Лидер знаменитой британской рок-группы Muse Мэттью Беллами стал отцом во второй раз. 42-летний музыкант опубликовал первые фото с новорожденной дочкой, которую родила его 30-летняя жена Эль Эванс в одной из больниц Лос-Анджелеса. Девочке дали имя Лавелла Дон. «На свет она появилась с точно такой же карантинной стрижкой, как у ее отца. Ее мама проделала потрясающую работу!», — написал Мэтт в Instagram.
Мэтт и американская модель Эванс обручились в декабре 2017 года и поженились в августе 2019-го. Это их первый общий ребенок. У Беллами есть восьмилетний сын Бингэм от голливудской актрисы Кейт Хадсон. Мэтт и Кейт в 2011 году были обручены, но так и не поженились, объявив в 2014-м году о своем разрыве. Бывшая невеста Беллами родила своего третьего ребенка в октябре 2018 года.
В 2009 году журнал Classic Rock включил Беллами в свой список величайших гитаристов всех времен. В 2010 году журнал Q в списке величайших фронтменов поместил Беллами на восьмую строчку — выше Полла Маккартни и Джона Леннона.
Беллами также дважды был признан самым сексуальным мужчиной по версии журнала New Musical Express.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что популярная рэперша Игги Азалия тайно родила первенца.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.