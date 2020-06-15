Гламур

Лидер группы Muse, отец ребенка Кейт Хадсон, стал папой во второй раз (фото)

Лидер знаменитой британской рок-группы Muse Мэттью Беллами стал отцом во второй раз. 42-летний музыкант опубликовал первые фото с новорожденной дочкой, которую родила его 30-летняя жена Эль Эванс в одной из больниц Лос-Анджелеса. Девочке дали имя Лавелла Дон. «На свет она появилась с точно такой же карантинной стрижкой, как у ее отца. Ее мама проделала потрясающую работу!», — написал Мэтт в Instagram.

Мэтт и американская модель Эванс обручились в декабре 2017 года и поженились в августе 2019-го. Это их первый общий ребенок. У Беллами есть восьмилетний сын Бингэм от голливудской актрисы Кейт Хадсон. Мэтт и Кейт в 2011 году были обручены, но так и не поженились, объявив в 2014-м году о своем разрыве. Бывшая невеста Беллами родила своего третьего ребенка в октябре 2018 года.

В 2009 году журнал Classic Rock включил Беллами в свой список величайших гитаристов всех времен. В 2010 году журнал Q в списке величайших фронтменов поместил Беллами на восьмую строчку — выше Полла Маккартни и Джона Леннона.

Беллами также дважды был признан самым сексуальным мужчиной по версии журнала New Musical Express.

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