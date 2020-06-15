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В Закарпатье вандалы осквернили памятное место для украинских венгров
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, недавно побывавший с визитом в Венгрии, где, в частности, обсуждались закон об образовании и языке, сообщил, что Закарпатской области вандалы «отметились» в Свалявском мемориальном парке — возле Стены плача, которая является важным местом для украинских венгров.
«Этот акт вандализма является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в Закарпатье, кто-то хочет помешать нам в преодолении противоречий с Венгрией. Расследованием акта вандализма уже занимаются правоохранители. Убежден, что виновных обязательно найдут и накажут, как это было с поджигателями венгерского центра в Ужгороде», — написал на своей страничке в соцсетях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Как сообщает «Голос Карпат», повреждена экспозиция, рассказывающая, в частности, об интернировании интеллигенции Закарпатья в сталинские лагеря.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Кулеба, комментируя появление в Закарпатье Береговского района в рамках админреформы, заявил, что это не несет угроз украинской государственности. Он напомнил, что Береговский район уже давно существует и имеет право продлить свое существование. Речь идет о присоединении к нему Виноградовского района в пределах административно-территориальной реформы.
Фото с сайта https://goloskarpat.info.
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