В Швейцарии ищут человека, забывшего в поезде сумку с тремя килограммами золота

Общество и люди

Власти Швейцарии разыскивают человека, который оставил в вагоне поезда, следовавшего из Санкт-Галлена в Люцерн, сумку, в которой было более трех килограммов золота. Как сообщает BBC News, cтоимость находки оценивается примерно в 191 тысячу долларов.

Сумку с драгоценным металлом нашли еще в октябре 2019 года. В течении всего этого времени владельца пытались разыскать путем внутреннего расследования. Однако результатов это не принесло, поэтому о находке сообщили публично. Каким образом можно доказать свое право на владение золотом, не сообщается. Сумка будет ждать своего хозяина в течение пяти лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США отыскали легендарный клад стоимостью миллион долларов, спрятанный десять лет назад.



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