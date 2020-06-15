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Мир

В России отели обязали "стучать" на неженатые пары в номерах

11:34 15 июня 2020
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В России, где недавно московские власти заявили о снятии карантинных мер, отели обязали сообщать, если в один номер заселяется пара, не находящаяся в браке.

Как пишет «Дождь», с июня в РФ действуют рекомендации Роспотребнадзора для возобновления работы гостиниц. В них, в частности, сказано, что отели должны размещать гостей «преимущественно одноместно или семейно». При этом, если в одном номере окажутся люди, не находящиеся в браке, или группа друзей, то гостинице придется давать объяснения.

«Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», — заявляли в Роспотребнадзоре.

Позже в ведомстве уточнили, что членам семей при заселении в гостиницу не нужно будет доказывать родство. Мол, администрации гостиниц рекомендовали не селить людей, которые тесно не контактируют, в один номер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российском Якутске кондитерская фабрика выпустила серию тортов «Лидеры и вожди России» — кондитерские изделия украсили головами правителей, в том числе и Владимира Путина.

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